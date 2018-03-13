Главная Новости Криминал и происшествия 88-летняя женщина получила ожоги, не совместимые с жизнью
13.03.2018  11:15   

88-летняя женщина получила ожоги, не совместимые с жизнью

Вечером 12 марта произошел пожар в четырехэтажном жилом доме поселка Пятигорское Балаклейского района.


// ГСЧС

В квартире на первом этаже горели домашние вещи и диван на площади 15 кв.м.

На диване находилась хозяйка дома, 1930 года рождения.

Пожарные вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, женщина по дороге в больницу от полученных на пожаре травм скончалась.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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