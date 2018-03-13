13.03.2018 11:15

88-летняя женщина получила ожоги, не совместимые с жизнью

Вечером 12 марта произошел пожар в четырехэтажном жилом доме поселка Пятигорское Балаклейского района.



// ГСЧС

В квартире на первом этаже горели домашние вещи и диван на площади 15 кв.м.



На диване находилась хозяйка дома, 1930 года рождения.



Пожарные вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, женщина по дороге в больницу от полученных на пожаре травм скончалась.



По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора.