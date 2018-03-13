88-летняя женщина получила ожоги, не совместимые с жизнью

Вечером 12 марта произошел пожар в четырехэтажном жилом доме поселка Пятигорское Балаклейского района.
В квартире на первом этаже горели домашние вещи и диван на площади 15 кв.м.
На диване находилась хозяйка дома, 1930 года рождения.
Пожарные вынесли ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. К сожалению, женщина по дороге в больницу от полученных на пожаре травм скончалась.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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