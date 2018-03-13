Мужчина задушил односельчанина веревкой

В совершении тяжкого преступления работники Барвенковского отделения полиции разоблачили 30-летнего жителя района.
В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении в одном из домов тела 59-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 30-летний мужчина.
Накануне приятели вместе распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате молодой человек задушил мужчину веревкой.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: