13.03.2018 11:36

Мужчина задушил односельчанина веревкой

В совершении тяжкого преступления работники Барвенковского отделения полиции разоблачили 30-летнего жителя района.



// Нацполиция

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении в одном из домов тела 59-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 30-летний мужчина.

Накануне приятели вместе распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате молодой человек задушил мужчину веревкой.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.