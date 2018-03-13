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13.03.2018  11:23   

На Салтовке припаркованный Lanos попал в ДТП

Пострадавших в результате ДТП нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около двух часов ночи 13 марта на проспекте Тракторостроителей, 89.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Daewoo Lanos.

На водителя Lanos полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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