13.03.2018 11:23

На Салтовке припаркованный Lanos попал в ДТП

Пострадавших в результате ДТП нет.



// Патрульная полиция

Авария произошла около двух часов ночи 13 марта на проспекте Тракторостроителей, 89.



По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Daewoo Lanos.



На водителя Lanos полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Вину водителя определит суд.