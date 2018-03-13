На Салтовке припаркованный Lanos попал в ДТП

Пострадавших в результате ДТП нет.
Авария произошла около двух часов ночи 13 марта на проспекте Тракторостроителей, 89.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Daewoo Lanos.
На водителя Lanos полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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давл.:
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