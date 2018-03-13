Иностранец вывозил харьковчанок в бордели Евросоюза

Микроавтобус с «живым грузом» задержали на украинско-польской границе.
Вчера в пункте пропуска «Краковец» правоохранители задержали иностранца, который вез за границу группу харьковчанок возрастом от 22 до 27 лет.
Иностранец планировал перевезти их через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.
Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека».
Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины.
Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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