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13.03.2018  13:29   

Иностранец вывозил харьковчанок в бордели Евросоюза

Микроавтобус с «живым грузом» задержали на украинско-польской границе.


// Госпогранслужба

Вчера в пункте пропуска «Краковец» правоохранители задержали иностранца, который вез за границу группу харьковчанок возрастом от 22 до 27 лет.

Иностранец планировал перевезти их через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.

Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека».

Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины.

Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  проституция, пограничники, харьков
 
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