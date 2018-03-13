13.03.2018 13:29

Иностранец вывозил харьковчанок в бордели Евросоюза

Микроавтобус с «живым грузом» задержали на украинско-польской границе.



// Госпогранслужба

Вчера в пункте пропуска «Краковец» правоохранители задержали иностранца, который вез за границу группу харьковчанок возрастом от 22 до 27 лет.

Иностранец планировал перевезти их через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.

Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека».



Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины.

Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.