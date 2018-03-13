13.03.2018 13:58

Спасатели по автолестнице залезли в квартиру пожилой харьковчанки

Патрульные совместно со спасателями помогли пожилой женщине, которая оказалась в домашнем плену.



// Патрульная полиция

Сегодня, около 11:00, полицейским сообщили о «даме в беде». На входной двeрях сломался замок и женщина не могла выйти из дома.

Происшествие случилось в одном из домов на улице Сeргия Тархова.



Патрульные вызвали спасателей. Совместными усилиями гражданку удалось освободить из домашнего плена.