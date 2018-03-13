Спасатели по автолестнице залезли в квартиру пожилой харьковчанки

Патрульные совместно со спасателями помогли пожилой женщине, которая оказалась в домашнем плену.
Сегодня, около 11:00, полицейским сообщили о «даме в беде». На входной двeрях сломался замок и женщина не могла выйти из дома.
Происшествие случилось в одном из домов на улице Сeргия Тархова.
Патрульные вызвали спасателей. Совместными усилиями гражданку удалось освободить из домашнего плена.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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