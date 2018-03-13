Под Харьковом на работника свалился мусорный бак

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Ковшаровской больницы.
Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию, что к ним доставлен местный житель с ушибом шейно-грудного отдела позвоночника, рваными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой.
Многочисленные телесные повреждения 53-летний мужчина получил на рабочем месте.
При загрузке мусора из баков в мусоровоз на него сорвался металлический бак.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: