13.03.2018 15:32

Под Харьковом на работника свалился мусорный бак

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Ковшаровской больницы.



// Нацполиция

Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию, что к ним доставлен местный житель с ушибом шейно-грудного отдела позвоночника, рваными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой.

Многочисленные телесные повреждения 53-летний мужчина получил на рабочем месте.

При загрузке мусора из баков в мусоровоз на него сорвался металлический бак.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.