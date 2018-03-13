Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом на работника свалился мусорный бак
13.03.2018  15:32   

Под Харьковом на работника свалился мусорный бак

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Ковшаровской больницы.


// Нацполиция

Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию, что к ним доставлен местный житель с ушибом шейно-грудного отдела позвоночника, рваными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой.

Многочисленные телесные повреждения 53-летний мужчина получил на рабочем месте.

При загрузке мусора из баков в мусоровоз на него сорвался металлический бак.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  травма, полиция, харьков
 
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