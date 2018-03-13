13.03.2018 15:58

Подростка задержали за квартирную кражу

Парень украл золотые изделия на пять тысяч гривен.



// Нацполиция

С заявлением о пропаже украшений в Индустриальный отдел полиции обратилась 65-летняя жительница района.



Как установили полицейские, к совершению кражи причастен 18-летний харьковчанин. Он проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через балкон.



Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении парня.