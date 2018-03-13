Главная Новости Криминал и происшествия Подростка задержали за квартирную кражу
13.03.2018  15:58   

Подростка задержали за квартирную кражу

Парень украл золотые изделия на пять тысяч гривен.


// Нацполиция

С заявлением о пропаже украшений в Индустриальный отдел полиции обратилась 65-летняя жительница района.

Как установили полицейские, к совершению кражи причастен 18-летний харьковчанин. Он проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через балкон.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении парня.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.03 Криминал и происшествия В Харькове мужчина ограбил пенсионера 13.03 Криминал и происшествия В Харькове трое мужчин украли трансформаторный щит 07.03 Криминал и происшествия Кража в авто: неизвестный разбил стекло и украл сумку с деньгами
 
 

Видео

Это напоминает охоту на ведьм: адвокаты Геннадия Кернеса в суде
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 