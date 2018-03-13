Подростка задержали за квартирную кражу

Парень украл золотые изделия на пять тысяч гривен.
С заявлением о пропаже украшений в Индустриальный отдел полиции обратилась 65-летняя жительница района.
Как установили полицейские, к совершению кражи причастен 18-летний харьковчанин. Он проник в квартиру, расположенную на первом этаже, через балкон.
Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении парня.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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давл.:
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