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13.03.2018  16:49   

В Харькове мужчина ограбил пенсионера

Житель Донецкой области украл у 76-летнего пенсионера 1600 гривен.


https://hk.npu.gov.ua/ru/
Как информировали в отделе коммуникаций ГУ НП Харьковской области, о происшествии рассказал потерпевший. Он сообщил, что в его квартиру вошел незнакомый человек и с применением физической силы забрал деньги со стола потерпевшего, после чего убежал в неизвестном направлении. 
 
В совершении кражи правоохранители подозревают 27-летного жителя Донецкой области. 
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, харьков
 
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