13.03.2018 16:49

В Харькове мужчина ограбил пенсионера

Житель Донецкой области украл у 76-летнего пенсионера 1600 гривен.



https://hk.npu.gov.ua/ru/

Как информировали в отделе коммуникаций ГУ НП Харьковской области, о происшествии рассказал потерпевший. Он сообщил, что в его квартиру вошел незнакомый человек и с применением физической силы забрал деньги со стола потерпевшего, после чего убежал в неизвестном направлении.

В совершении кражи правоохранители подозревают 27-летного жителя Донецкой области.

Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.