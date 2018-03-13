На улице у женщины вырвали телефон

Нападавшая отобрала гаджет якобы в счет долга.
В дежурную часть Золочевского отделения полиции поступило сообщение от 32-летней женщины. Гражданка заявила, что на улице в селе Александровка малознакомая женщина выхватила у нее из рук телефон.
Полицейские разоблачили в преступлении 34-летнюю местную жительницу. Она пояснила, что потерпевшая якобы должна ей деньги и поэтому решила отнять у нее телефон.
Вещественное доказательство изъято.
Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: