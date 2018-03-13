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13.03.2018  16:59   

На улице у женщины вырвали телефон

Нападавшая отобрала гаджет якобы в счет долга.


// Нацполиция

В дежурную часть Золочевского отделения полиции поступило сообщение от 32-летней женщины. Гражданка заявила, что на улице в селе Александровка малознакомая женщина выхватила у нее из рук телефон.

Полицейские разоблачили в преступлении 34-летнюю местную жительницу. Она пояснила, что потерпевшая якобы должна ей деньги и поэтому решила отнять у нее телефон.

Вещественное доказательство изъято.

Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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