Главная Новости Криминал и происшествия В Молодежном парке снова разрисовали памятный знак УПА (ФОТО)
14.03.2018  10:33   

В Молодежном парке снова разрисовали памятный знак УПА (ФОТО)

Правоохранители устанавливают личности неизвестных, которые обрисовали памятник в центре города.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 13 марта в 19:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос о квалификации события.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вандализм, полиция, харьков
 
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