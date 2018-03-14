В Молодежном парке снова разрисовали памятный знак УПА (ФОТО)

Правоохранители устанавливают личности неизвестных, которые обрисовали памятник в центре города.
Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 13 марта в 19:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
Решается вопрос о квалификации события.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
влажн.:
давл.:
ветер: