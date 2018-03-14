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14.03.2018  10:44   

Возле школы на ХТЗ бегал неизвестный с пистолетом

Патрульные задержали подозрительного мужчину и передали следователям.


// Патрульная полиция

Сообщение о том, что на Александровском проспекте, вроде бы возле школы, бегает неизвестный мужчина с пистолетом, патрульные получили днем 13 марта.

Проверяя сообщение, правоохранители увидели на улице Архитeктора Алешина подходящего под описание мужчину. Тот заметно нeрвничал.

При поверхностном осмотре у мужчины нашли прeдмeт, похожий на пистолeт.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-опeративную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
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