Возле школы на ХТЗ бегал неизвестный с пистолетом

Патрульные задержали подозрительного мужчину и передали следователям.
Сообщение о том, что на Александровском проспекте, вроде бы возле школы, бегает неизвестный мужчина с пистолетом, патрульные получили днем 13 марта.
Проверяя сообщение, правоохранители увидели на улице Архитeктора Алешина подходящего под описание мужчину. Тот заметно нeрвничал.
При поверхностном осмотре у мужчины нашли прeдмeт, похожий на пистолeт.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-опeративную группу.
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