На Алексеевке столкнувшиеся автомобили сбили двух пешеходов

Авария произошла 13 марта около 23:00 на пeрeкрестке улиц Цeлиноградской и Ляли Убийвовк.
24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил дорогу автомобилю «Infiniti» под управлением 36-летнего водителя.
В результате легковой автомобиль врезался в иномарку.
Из-за столкновения автомобиль наехал на двух пешеходов - 20-летнюю девушку и 20-летнего парня.
Водители автомобилей и пешеходы госпитализированы в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
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