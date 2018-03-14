14.03.2018 11:01

На Алексеевке столкнувшиеся автомобили сбили двух пешеходов

Авария произошла 13 марта около 23:00 на пeрeкрестке улиц Цeлиноградской и Ляли Убийвовк.



// Нацполиция

24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предоставил дорогу автомобилю «Infiniti» под управлением 36-летнего водителя.

В результате легковой автомобиль врезался в иномарку.

Из-за столкновения автомобиль наехал на двух пешеходов - 20-летнюю девушку и 20-летнего парня.



Водители автомобилей и пешеходы госпитализированы в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.