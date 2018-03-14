Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом мужина ограбил магазин, угрожая «сопутствующим товаром»
14.03.2018  13:01   

Под Харьковом мужина ограбил магазин, угрожая «сопутствующим товаром»

В магазине для рыболовов злоумышленник завладел пневматическим ружьем.


// Нацполиция

34-летний житель пгт Ковшаровка пришел в магазин, взял со стенда металлический шампур и кочергу и, угрожая владельцу, завладел пневматическим ружьем марки «TJC».

Сигнал об ограблении поступил в полицию и группа быстрого реагирования задержала мужчину во время совершения преступления.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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