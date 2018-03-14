Под Харьковом мужина ограбил магазин, угрожая «сопутствующим товаром»

В магазине для рыболовов злоумышленник завладел пневматическим ружьем.
34-летний житель пгт Ковшаровка пришел в магазин, взял со стенда металлический шампур и кочергу и, угрожая владельцу, завладел пневматическим ружьем марки «TJC».
Сигнал об ограблении поступил в полицию и группа быстрого реагирования задержала мужчину во время совершения преступления.
Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
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