14.03.2018 13:01

Под Харьковом мужина ограбил магазин, угрожая «сопутствующим товаром»

В магазине для рыболовов злоумышленник завладел пневматическим ружьем.



// Нацполиция

34-летний житель пгт Ковшаровка пришел в магазин, взял со стенда металлический шампур и кочергу и, угрожая владельцу, завладел пневматическим ружьем марки «TJC».



Сигнал об ограблении поступил в полицию и группа быстрого реагирования задержала мужчину во время совершения преступления.



Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.