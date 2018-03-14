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14.03.2018  13:15   

Двое мужчин на ЮЖД вырвали из рук телефон прохожего

Злоумышленники успели сдать украденное в ломбард.


https://hk.npu.gov.ua/ru/
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, 11 марта в главном зале вокзала ЮЖД у 54-летнего неизвестный выхватил из рук телефон. Пострадавший пытался догнать вора, но ему преградил дорогу другой соучастник преступления. После чего оба соучастника скрылись.
 
В совершении кражи правоохранители подозревают ранее судимых 39-летнего харьковчанина  и 21-летнего жителя Сумской области. 
 
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
 
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчин пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, телефон, харьков
 
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