Жильцы выпрыгивали из окон горящего дома

Под утро 14 марта загорелся жилой частный дом по улице Микитенко, что в Основянском районе.
Приехавшие на вызов пожарные увидели открытое пламя, вырывавшееся из проема входной двери. Горели стены, перекрытия и домашние вещи на общей площади около 50 кв.м. Огонь бушевал в коридоре, на веранде и на чердаке.
Жильцы дома успели вовремя покинуть опасную зону, выпрыгнув из окна спальни.
Чрезвычайники тушили возгорание полтора часа и сумели спасти жилые помещения дома.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
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