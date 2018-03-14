14.03.2018 13:57

Жильцы выпрыгивали из окон горящего дома

Под утро 14 марта загорелся жилой частный дом по улице Микитенко, что в Основянском районе.



// ГСЧС

Приехавшие на вызов пожарные увидели открытое пламя, вырывавшееся из проема входной двери. Горели стены, перекрытия и домашние вещи на общей площади около 50 кв.м. Огонь бушевал в коридоре, на веранде и на чердаке.

Жильцы дома успели вовремя покинуть опасную зону, выпрыгнув из окна спальни.



Чрезвычайники тушили возгорание полтора часа и сумели спасти жилые помещения дома.



Причина возникновения пожара устанавливается.