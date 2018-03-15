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15.03.2018  10:26   

На Окружной – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Около шести часов вечера 14 марта на Окружной дороге возле села Затишье произошло дорожно-транспортное происшествие.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Elantra и Toyota RAV4, сообщили в патрульной полиции.

В результате происшествия пострадали трое граждан - водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai.

Мeдики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельстваа ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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