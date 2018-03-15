На Окружной – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 15 марта Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 15 марта Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.