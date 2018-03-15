На Окружной – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Около шести часов вечера 14 марта на Окружной дороге возле села Затишье произошло дорожно-транспортное происшествие.
Участниками ДТП стали автомобили Hyundai Elantra и Toyota RAV4, сообщили в патрульной полиции.
В результате происшествия пострадали трое граждан - водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai.
Мeдики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельстваа ДТП установит следственно-опeративная группа.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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