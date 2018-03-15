15.03.2018 10:48

В Россию за 1000 долларов: полиция перекрыла канал для нелегалов (ФОТО)

Постоянный канал переправки нелегальных мигрантов на территорию Российской Федерации обнаружили в ходе проведения общегосударственной операции «Мигрант».



// Нацполиция

Организатором канала нелегальной миграции оказался 29-летний житель Великобурлукского района. В состав преступной группы также входил 34-летний житель Волчанска.



Вечером 14 марта правоохранители задержали злоумышленников при попытке переправки двух лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска.



Граждане пытались попасть в Российской Федерации на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).



Как отметили в Нацполиции, этот канал действовал некоторое время, за услуги «перевозчики» брали от 800 до 1000 долларов с человека.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.