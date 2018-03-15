15.03.2018 11:10

Харьковские полицейские обнаружили бомбу

Во время отработки территории района сотрудники отделения полиции на станции Основа изъяли у 41-летнего мужчины предмет, внешне похожий на тротиловую шашку.



// Информационное сопротивление

Сотрудники полиции задержали мужчину возле вокзала. По его словам, он нашел предмет на свалке около недели назад.

Специалисты взрывотехники из управления харьковской милиции его изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.