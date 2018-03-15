Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские полицейские обнаружили бомбу
15.03.2018  11:10   

Харьковские полицейские обнаружили бомбу

Во время отработки территории района сотрудники отделения полиции на станции Основа изъяли у 41-летнего мужчины предмет, внешне похожий на тротиловую шашку.


// Информационное сопротивление

Сотрудники полиции задержали мужчину возле вокзала. По его словам, он нашел предмет на свалке около недели назад.

Специалисты взрывотехники из  управления харьковской милиции его изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   Поліція Харьківщини
 Тэги:  полиция, бомба, харьков, тротил, основа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Криминал и происшествия В Россию за 1000 долларов: полиция перекрыла канал для нелегалов (ФОТО) 14.03 Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина ограбил магазин, угрожая «сопутствующим товаром» 14.03 Криминал и происшествия Возле школы на ХТЗ бегал неизвестный с пистолетом
 
 

Видео

В Харькове стартует второй сезон школы грантрайтинга «Open Grants School»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 