Харьковские полицейские обнаружили бомбу

Во время отработки территории района сотрудники отделения полиции на станции Основа изъяли у 41-летнего мужчины предмет, внешне похожий на тротиловую шашку.
Сотрудники полиции задержали мужчину возле вокзала. По его словам, он нашел предмет на свалке около недели назад.
Специалисты взрывотехники из управления харьковской милиции его изъяли и направили на экспертное исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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