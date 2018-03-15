15.03.2018 11:13

Иномарка заблокировала движение трамваев в центре Харькова

Около десяти утра 15 марта в начале Московского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Nissan перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с попутным трамваем 5-го маршрута.

В результате происшествия к счастью никто не пострадал.



На водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Вину водителя определит суд.