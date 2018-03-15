Иномарка заблокировала движение трамваев в центре Харькова

Около десяти утра 15 марта в начале Московского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Водитель автомобиля Nissan перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с попутным трамваем 5-го маршрута.
В результате происшествия к счастью никто не пострадал.
На водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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