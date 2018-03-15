Главная Новости Криминал и происшествия Иномарка заблокировала движение трамваев в центре Харькова
15.03.2018  11:13   

Иномарка заблокировала движение трамваев в центре Харькова

Около десяти утра 15 марта в начале Московского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Nissan перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с попутным трамваем 5-го маршрута.

В результате происшествия к счастью никто не пострадал.

На водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Криминал и происшествия На Окружной – ДТП с пострадавшими (ФОТО) 14.03 Криминал и происшествия На Алексеевке столкнувшиеся автомобили сбили двух пешеходов 13.03 Власть 18-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на «зебре» оставили под стражей
 
 

Видео

В Харькове стартует второй сезон школы грантрайтинга «Open Grants School»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 