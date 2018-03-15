На Новых Домах грузовик «боднул» легковушку (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 14 марта на проспекте Героев Сталинграда, 179.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Tata lpt 613 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем ВАЗ 2102.
Дорожно-транспортное происшествие обошлось без травмированных.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Tata. Вину водителя определит суд.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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