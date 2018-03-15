15.03.2018 11:41

На Новых Домах грузовик «боднул» легковушку (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 14 марта на проспекте Героев Сталинграда, 179.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Tata lpt 613 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем ВАЗ 2102.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без травмированных.



Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Tata. Вину водителя определит суд.