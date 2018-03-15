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15.03.2018  12:57   

Женщину в депрессии полицейские искали 10 дней

Пропавшую жительницу Харьковщины нашли на вокзале в другой области.


// Facebook

27 февраля полиуейским Первомацского сообщили о женщине, которая ушла из дома и не вернулась.

На поиски пропавшей был ориентирован личный состав полиции Харьковщины и других областей.

8 марта патрульные полицейские Полтавы обнаружили разыскиваемую на железнодорожном вокзале.

Как выяснилось, из-за депрессивного состояния женщина ушла из дома и не желала туда возвращаться. Никаких событий криминального характера с ней не случилось.

Пропавшую полицейские передали родственникам. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывают квалифицированную помощь.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, харьков, полиция
 
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