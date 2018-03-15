Женщину в депрессии полицейские искали 10 дней

Пропавшую жительницу Харьковщины нашли на вокзале в другой области.
27 февраля полиуейским Первомацского сообщили о женщине, которая ушла из дома и не вернулась.
На поиски пропавшей был ориентирован личный состав полиции Харьковщины и других областей.
8 марта патрульные полицейские Полтавы обнаружили разыскиваемую на железнодорожном вокзале.
Как выяснилось, из-за депрессивного состояния женщина ушла из дома и не желала туда возвращаться. Никаких событий криминального характера с ней не случилось.
Пропавшую полицейские передали родственникам. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывают квалифицированную помощь.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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