Главная Новости Криминал и происшествия На вокзале служебный пес вынюхал «травку» (ФОТО)
15.03.2018  13:31   

На вокзале служебный пес вынюхал «травку» (ФОТО)

Наркотическое вещество обнаружили 14 марта на железнодорожном вокзале Харькова.


// Госпогранслужба

Пакет с «травкой» обнаружен по время совместно партулирования пограничников Харьковского отряда и сотрудников Нацполиции.

На вокзале служебный пес среагировал на 38-летнего украинца.

В левом рукаве его куртки и был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общий вес обнаруженного вещества составил 400 граммов.

Сейчас «зелье» изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  наркотики, харьков, пограничники
 
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