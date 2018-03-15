На вокзале служебный пес вынюхал «травку» (ФОТО)

Наркотическое вещество обнаружили 14 марта на железнодорожном вокзале Харькова.
Пакет с «травкой» обнаружен по время совместно партулирования пограничников Харьковского отряда и сотрудников Нацполиции.
На вокзале служебный пес среагировал на 38-летнего украинца.
В левом рукаве его куртки и был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общий вес обнаруженного вещества составил 400 граммов.
Сейчас «зелье» изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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