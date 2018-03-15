15.03.2018 13:31

На вокзале служебный пес вынюхал «травку» (ФОТО)

Наркотическое вещество обнаружили 14 марта на железнодорожном вокзале Харькова.



// Госпогранслужба

Пакет с «травкой» обнаружен по время совместно партулирования пограничников Харьковского отряда и сотрудников Нацполиции.



На вокзале служебный пес среагировал на 38-летнего украинца.

В левом рукаве его куртки и был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Общий вес обнаруженного вещества составил 400 граммов.



Сейчас «зелье» изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.