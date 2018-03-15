Женщина ограбила своего приятеля ради алкоголя

Сотрудники Дергачевского отдела полиции разоблачили 30-летнюю жительницу поселка Солоницевка.
В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал о том, что у него из дома исчез мобильный телефон.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастна знакомая заявителя. Женщина накануне совершения преступления побывала в доме. Она уже имела проблемы с законом, занималась кражами ради покупки алкоголя.
В ходе досудебного следствия задержанная она не стала отрицать своей вины. Вещественное доказательство полицейские изъяли.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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