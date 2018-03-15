Харьковский рынок - пристанище нелегалов

Правоохранители разоблачили иностранцев, проживавших на территории города без соответствующего разрешения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Правонарушителей обнаружили сотрудники Киевского отдела во время рейда на территории одного из рынков города.
Полицейские обнаружили двух иностранцев: 26-летнего гражданина Таджикистана и 58-летнего гражданина Вьетнама, которые проживали и работали без необходимых документов. Их передали сотрудникам миграционной службы.
Одному из них грозит принудительное выдворение за пределы государства. Относительно другого составлен административный протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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