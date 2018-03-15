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15.03.2018  16:41   

Харьковский рынок - пристанище нелегалов

Правоохранители разоблачили иностранцев, проживавших на территории города без соответствующего разрешения.


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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Правонарушителей обнаружили сотрудники Киевского отдела во время рейда на территории одного из рынков города.

Полицейские обнаружили двух иностранцев: 26-летнего гражданина Таджикистана и 58-летнего гражданина Вьетнама, которые проживали и работали без необходимых документов. Их передали сотрудникам миграционной службы.

Одному из них грозит принудительное выдворение за пределы государства. Относительно другого составлен административный протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  рынок, харьков, нелегал, полиция
 
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