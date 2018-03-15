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15.03.2018  18:30   

В харьковской парикмахерской умер мужчина

14 марта в 10.00 в парикмахерской на улице Рождественской умер 57-летний мужчина.


Хвиля

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП Харьковской области, тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  смерть, харьков
 
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