В харьковской парикмахерской умер мужчина

14 марта в 10.00 в парикмахерской на улице Рождественской умер 57-летний мужчина.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП Харьковской области, тело без видимых признаков насильственной смерти направлено на исследование в морг.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
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