Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел дом: есть пострадавший
16.03.2018  10:41   

Под Харьковом сгорел дом: есть пострадавший

15 марта в 09:03 горел жилой дом на ул. Тепличной в селе Лизогубовка Харьковского района.


ГУ ГСЧС Харьковской области

Как информирует ГУ ГСЧС Харьковской области, площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь удалось локализовать в 10:00. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 14:05.

В результате действия открытого пламени пострадал хозяин дома, с ожогами головы и верхних конечностей его госпитализировали в больницу.

По предварительным данным причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, дом, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия На Харьковщине задержали мужчину, который по-пьяни сжег дом культуры 14.03 Криминал и происшествия Жильцы выпрыгивали из окон горящего дома 13.03 Криминал и происшествия 88-летняя женщина получила ожоги, не совместимые с жизнью
 
 

Видео

В горсовете отметили лучших работников сферы бытового обслуживания
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 