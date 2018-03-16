16.03.2018 10:41

Под Харьковом сгорел дом: есть пострадавший

15 марта в 09:03 горел жилой дом на ул. Тепличной в селе Лизогубовка Харьковского района.



ГУ ГСЧС Харьковской области

Как информирует ГУ ГСЧС Харьковской области, площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь удалось локализовать в 10:00. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 14:05.

В результате действия открытого пламени пострадал хозяин дома, с ожогами головы и верхних конечностей его госпитализировали в больницу.

По предварительным данным причина пожара - неосторожное обращение с огнем.