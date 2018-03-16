Под Харьковом сгорел дом: есть пострадавший

15 марта в 09:03 горел жилой дом на ул. Тепличной в селе Лизогубовка Харьковского района.
Как информирует ГУ ГСЧС Харьковской области, площадь пожара составила 50 кв. м. Огонь удалось локализовать в 10:00. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 14:05.
В результате действия открытого пламени пострадал хозяин дома, с ожогами головы и верхних конечностей его госпитализировали в больницу.
По предварительным данным причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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