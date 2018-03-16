16.03.2018 12:00

В Харькове полиция задержала сутенершу

Женщина организовала интимную встречу ранее незнакомого мужчины со своей подругой.



Киев - Сегодня

По заявлению правоохранителей, 37-летняя харьковчанка в телефонном разговоре договорилась с мужчиной о встрече и предложила ему провести время с ее подругой в бане. За «услугу» он должен был заплатить 500 гривен девушке и аналогичную сумму - организатору свидания.

По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.1 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Максимальное наказание, согласно санкциям статей, предусматривает до 5 лет лишения свободы.