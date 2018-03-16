16.03.2018 12:45

На Харьковщине из-за пожара погибли два человека

15 марта в 17:00 соседи обнаружили тела двух погибших людей. Ими оказались хозяин дома, 1979 года рождения, и его товарищ, 1978 года рождения.



ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, по явным признакам в селе Полковая Никитовка Богодуховского района в частном доме произошел пожар. Но на момент прибытия спасателей горения уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

По информации спасателей, возгорание произошло предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. Ковер и пол медленно тлели, в результате чего выделялось много дыма. Впоследствии из-за нехватки кислорода тления прекратилось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит окончательные обстоятельства трагедии.