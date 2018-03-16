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16.03.2018  12:57   

На парковке Новых Домов сгорела дорогая иномарка (ФОТО)

Пожар произошел около восьми часов вечера 15 марта на автомобильной парковке по проспекту Петра Григоренко, 18В.


// ГСЧС

Пожарным сообщили, что там горит автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008 года выпуска. Наблюдалось открытое пламя в моторном отсеке на площади 1,5 кв.м.

Отделение спасателей, прибывшее на вызов, погасило пламя за 10 минут.

Причина возникновения пожара в автомобиле и убытки устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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