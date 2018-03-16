На парковке Новых Домов сгорела дорогая иномарка (ФОТО)

Пожар произошел около восьми часов вечера 15 марта на автомобильной парковке по проспекту Петра Григоренко, 18В.
Пожарным сообщили, что там горит автомобиль «Chevrolet Lacetti» 2008 года выпуска. Наблюдалось открытое пламя в моторном отсеке на площади 1,5 кв.м.
Отделение спасателей, прибывшее на вызов, погасило пламя за 10 минут.
Причина возникновения пожара в автомобиле и убытки устанавливаются.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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