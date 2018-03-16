Дерзость в городе: в Харькове ограбили квартиру среди белого дня

Вором оказался ранее неоднократно судимый житель Харьковской области. Мужчина уже взят под стражу.
В конце прошлого года в Основянский отдел полиции обратилась 53-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный посреди дня проник в ее квартиру, завладел мобильным телефоном и кошельком с деньгами. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб более чем на 5000 гривен.
Заместитель начальника Основянского отдела полиции Антон Федоров рассказал, что подозреваемый проник в квартиру через незапертую дверь и схватил вещи, которые находились на тумбочке. В это время его заметила потерпевшая. Женщина подняла шум, но злоумышленник успел покинуть место преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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