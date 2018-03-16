16.03.2018 13:04

Дерзость в городе: в Харькове ограбили квартиру среди белого дня

Вором оказался ранее неоднократно судимый житель Харьковской области. Мужчина уже взят под стражу.



Дерзость в городе: в Харькове ограбили квартиру среди белого дня



В конце прошлого года в Основянский отдел полиции обратилась 53-летняя женщина. Она заявила, что неизвестный посреди дня проник в ее квартиру, завладел мобильным телефоном и кошельком с деньгами. Своими действиями мужчина нанес потерпевшей материальный ущерб более чем на 5000 гривен.

Заместитель начальника Основянского отдела полиции Антон Федоров рассказал, что подозреваемый проник в квартиру через незапертую дверь и схватил вещи, которые находились на тумбочке. В это время его заметила потерпевшая. Женщина подняла шум, но злоумышленник успел покинуть место преступления.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.