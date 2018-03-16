Главная Новости Криминал и происшествия Молоковоз попал в ДТП: водителя из кабины вырезали спасатели (ФОТО)
16.03.2018  16:16   

Молоковоз попал в ДТП: водителя из кабины вырезали спасатели (ФОТО)

Лобовое столкновение молоковоза «Scania» и легкового автомобиля «Волга» произошло около одиннадцати часов утра 16 марта на Лозовеньковском проспекте, рядом с автозаправочной станцией WOG.


// ГСЧС

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика получил переломы и ушибы.

Он оказался зажат между рулем и сиденьем и медики не смогли его вытащить из искореженного автомобиля для оказания помощи.

Не место ДТП вызвали спасателей. Бойцы 27-й и 32-й пожарно-спасательных частей специальными инструментами разрезали кабину и извлекли водителя.

Пострадавшего с многочисленными политравмами госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.


Фото: ГСЧС, Нацполиция, соцсети
 

 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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