Молоковоз попал в ДТП: водителя из кабины вырезали спасатели (ФОТО)

Лобовое столкновение молоковоза «Scania» и легкового автомобиля «Волга» произошло около одиннадцати часов утра 16 марта на Лозовеньковском проспекте, рядом с автозаправочной станцией WOG.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика получил переломы и ушибы.
Он оказался зажат между рулем и сиденьем и медики не смогли его вытащить из искореженного автомобиля для оказания помощи.
Не место ДТП вызвали спасателей. Бойцы 27-й и 32-й пожарно-спасательных частей специальными инструментами разрезали кабину и извлекли водителя.
Пострадавшего с многочисленными политравмами госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.
Фото: ГСЧС, Нацполиция, соцсети
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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