16.03.2018 16:16

Молоковоз попал в ДТП: водителя из кабины вырезали спасатели (ФОТО)

Лобовое столкновение молоковоза «Scania» и легкового автомобиля «Волга» произошло около одиннадцати часов утра 16 марта на Лозовеньковском проспекте, рядом с автозаправочной станцией WOG.



// ГСЧС

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика получил переломы и ушибы.

Он оказался зажат между рулем и сиденьем и медики не смогли его вытащить из искореженного автомобиля для оказания помощи.

Не место ДТП вызвали спасателей. Бойцы 27-й и 32-й пожарно-спасательных частей специальными инструментами разрезали кабину и извлекли водителя.

Пострадавшего с многочисленными политравмами госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.



Фото: ГСЧС, Нацполиция, соцсети

