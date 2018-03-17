На Студенческой сбит пешеход

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Наезд произошел около двух часов ночи 17 марта возле дома 307 по улице Акадeмика Павлова.
Мужчина-пешеход попал под автомобиль ВАЗ 21063.
Мeдики госпитализировали пострадавшего в больницу.
Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома. Сегодня сделать это будет особенно легко.
Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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