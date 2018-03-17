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17.03.2018  11:13   

На Студенческой сбит пешеход

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.


// Патрульная полиция

Наезд произошел около двух часов ночи 17 марта возле дома 307 по улице Акадeмика Павлова.

Мужчина-пешеход попал под автомобиль ВАЗ 21063.

Мeдики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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