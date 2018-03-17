17.03.2018 11:39

Харьковские туристы пострадали на горнолыжном курорте в Грузии (ВИДЕО 18+)

16 марта вышел из строя подъемник на горнолыжном курорте Гудаури.



// YouTube

На линии «Садзели» произошел сбой из-за отключения электричества, мообщила грузинская сторона.



В результате поломки кресла подъемника начали с большой скоростью двигаться в обратную сторону, а когда одно из них застряло на повороте - остальные стали врезаться в него.



В образовавшейся «свалке» получили травмы десятки людей. По предварительным данным Министерства иностранных дел, среди тяжело пострадавших - двое украинцев, однако информация еще уточняется.



Очевидцы опубликовали видео (18+), на котором видно, как людей выбрасывало из кресел. Некоторым туристам удалось самостоятельно спрыгнуть.



На подъемнике находилась группа туристов из Харькова.



«Мы из Харькова приехали отдыхать. Одна девочка в реанимации, два человека сняли сверху, их снимали спасатели по канатам, они не смогли спуститься... Люди прыгали», — рассказал очевидец Алексей в интервью телеканалу Imedi.



«Второй день рождения у многих!!! Пострадали наши ребята из Украины, которые были с нами ((( Работа спасателей отвратительная(( Мы живы, нам сегодня повезло, вопрос был 2-х минут... у многих ребят сильные травмы, наша девочка в реанимации ((( многочисленные травмы у многих, переломы различной тяжести... Мы искренне желаем им скорейшего выздоровления!!!», - написал харьковчанин Денис Бойков в Facebook.



Денис Бойков рассказал изданию 057, что был последний день их отдыха. Они вместе с девушкой чудом не попали на тот адский подъёмник. Все произошедшее после, ребята наблюдали буквально с пары метров.



«Этот подъёмник часто закрытый, так как эта гора является лавиноопасной. Сегодня его открыли. Его утром тестировали. Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, что у них отключился свет, и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там бешеный наклон», - говорит Денис.



Ночью шел снег и гору никто не почистил, а потому когда туристы садились на подъемник - цеплялись за снег.



«И когда два –три кресла пролетели с очень высокой скоростью - они начали цепляться за снег. В итоге один застрял. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выкидывало волной от туда. Кто-то сам прыгал, а тот кому не повезло или кто не понял что происходит, те оказывались под этими железными завалами», - добавил харьковчанин.



Туристка из Харькова Инна не спела выпрыгнуть. Ее эвакуировали спасатели. Правда, говорит Денис, работали они крайне непрофессионально.



«Ни вертолетов, ни нормального сервиса. Они не знали что им делать. Они прибыли на место спустя минут 10. А грузинские СМИ говорят , что началась серьезная операция. Ее свозили не на вертолетах, а на носилках этих, по всем кочкам. Спустили в Гудаури, в поликлинику, там врачи оказали первую помощь, а только потом транспортировали в Тбилиси.



Одного пострадавшего доставили в Тбилиси на вертолете, остальных на реанимобиле, сообщил директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе.



Правоохранительные органы расследуют происшествие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта». Предварительно известно, что ЧП произошло после того, как пропало электричество.



Справка. Гудаури — современный курорт с мягким климатом. Он расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Из Тбилиси в Гудаури можно доехать за полтора-два часа по живописной Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией.



