Главная Новости Криминал и происшествия Ночью под многоэтажкой Салтовки горели атомобили (ВИДЕО, ФОТО)
17.03.2018  12:50   

Ночью под многоэтажкой Салтовки горели атомобили (ВИДЕО, ФОТО)

От горящего автомобиля пострадали две припаркованных рядом легковушки.


// ГСЧС

В половине двенадцатого ночи спасателей вызвали на тушение автомобиля, припаркованного возле многоэтажного жилого дома по улице Героев Труда, 12а.

Горел автомобиль «Samand» 2008 года выпуска. На момент прибытия пожарных открытое пламя охватило автомобиль на площади около 5 кв.м.

Кроме того, огонь повредил припаркованные рядом автомобили: у «Daewoo Lanos» пламя обуглило правую боковую часть, у автомобиля «Москвич 2141» – фару и бампер.

Через 40 минут после вызова спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены. Причина возникновения пожара в автомобиле и убытки устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Криминал и происшествия На Харьковщине из-за пожара погибли два человека 16.03 Криминал и происшествия На парковке Новых Домов сгорела дорогая иномарка (ФОТО) 16.03 Криминал и происшествия Полицейские задержали мужчину, который по-пьяни сжег дом культуры
 
 

Видео

Американцы готовы помочь Харькову создать Ситуационный Центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 