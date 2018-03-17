17.03.2018 12:50

Ночью под многоэтажкой Салтовки горели атомобили (ВИДЕО, ФОТО)

От горящего автомобиля пострадали две припаркованных рядом легковушки.



// ГСЧС

В половине двенадцатого ночи спасателей вызвали на тушение автомобиля, припаркованного возле многоэтажного жилого дома по улице Героев Труда, 12а.

Горел автомобиль «Samand» 2008 года выпуска. На момент прибытия пожарных открытое пламя охватило автомобиль на площади около 5 кв.м.

Кроме того, огонь повредил припаркованные рядом автомобили: у «Daewoo Lanos» пламя обуглило правую боковую часть, у автомобиля «Москвич 2141» – фару и бампер.



Через 40 минут после вызова спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены. Причина возникновения пожара в автомобиле и убытки устанавливаются.