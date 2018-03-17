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17.03.2018  14:02   

Из окна многоэтажки выбросился мужчина

Харьковчанин решил свести счеты с жизнью в пьяном виде.


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Самоубийство произошло в шесть часов вечера 16 марта в одной из многоэтажек на проспекте Тракторостроителей.

46-летний харьковчанин находился в гостях у знакомой. Выпив, он начал жаловаться на жизнь и выражать намерение покончить жизнь самоубийством.

Выйдя из квартиры женщины, он выпрыгнул из окна лестничной площадки, расположенного между 8 и 9 этажами.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпрыгнул из окна, самоубийство, полиция, харьков
 
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