18.03.2018 12:22

Утром на Московском проспекте в ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов утра 18 марта на перекрестке Московского проспекта и улиыі Тарасоввской.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2109 и VW Caddi.



В результате происшествия водитель и двое пассажиров ВАЗа госпитализированы в больницу.



Причины и обстотельств ДТП установит следствие.