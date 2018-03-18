Главная Новости Криминал и происшествия Утром на Московском проспекте в ДТП пострадали три человека (ФОТО)
18.03.2018  12:22   

Утром на Московском проспекте в ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов утра 18 марта на перекрестке Московского проспекта и улиыі Тарасоввской.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2109 и VW Caddi.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров ВАЗа госпитализированы в больницу.

Причины и обстотельств ДТП установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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