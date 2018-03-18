Утром на Московском проспекте в ДТП пострадали три человека (ФОТО)

Столкновение произошло около шести часов утра 18 марта на перекрестке Московского проспекта и улиыі Тарасоввской.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2109 и VW Caddi.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров ВАЗа госпитализированы в больницу.
Причины и обстотельств ДТП установит следствие.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Субботний дождь размоет залежавшийся снег, а в воскресенье выпадет новый и грянут морозы.
Ежегодно в третье воскресенье марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.
влажн.:
давл.:
ветер: