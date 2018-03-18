18.03.2018 18:23

Пожилую женщину забили лопатой из-за пенсии

В совершении преступления сотрудники Золочевского отдела полиции обоснованно подозревают 31-летнего жителя района.



// Нацполиция

17 марта в дежурную часть поступило сообщение от жительницы села Феськи. Женщина заявила о том, что обнаружила на соседнем дворе тело хозяйки дома.



Полицейские разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее судимого местного жителя.



Мужчина признался в содеянном и рассказал, шо несколько дней помогал 68-летней пенсионерке расчищать двор от снега. Однажды он увидел, как почтальон принес пенсию старушке. Тогда злоумышленник решил отобрать у женщины деньги.

Он напал на пенсионерку с ножом, но та выбила из его рук оружие. Тогда мужчина схватил лопату и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги и убежал.



Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным открыты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Следствие продолжается.