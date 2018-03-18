Главная Новости Криминал и происшествия Пожилую женщину забили лопатой из-за пенсии
18.03.2018  18:23   

Пожилую женщину забили лопатой из-за пенсии

В совершении преступления сотрудники Золочевского отдела полиции обоснованно подозревают 31-летнего жителя района.


// Нацполиция

17 марта в дежурную часть поступило сообщение от жительницы села Феськи. Женщина заявила о том, что обнаружила на соседнем дворе тело хозяйки дома.

Полицейские разоблачили в совершении преступления 31-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, шо несколько дней помогал 68-летней пенсионерке расчищать двор от снега. Однажды он увидел, как почтальон принес пенсию старушке. Тогда злоумышленник решил отобрать у женщины деньги.

Он напал на пенсионерку с ножом, но та выбила из его рук оружие. Тогда мужчина схватил лопату и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник забрал деньги и убежал.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным открыты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
 

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.03 Власть Мужчина расстрелял собутыльников отца: суд вынес приговор 13.03 Криминал и происшествия Мужчина задушил односельчанина веревкой 06.03 Криминал и происшествия Житель Харьковщины пришел к бывшей за старым долгом и забил насмерть плоскогубцами
 
 

Видео

Американцы готовы помочь Харькову создать Ситуационный Центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 