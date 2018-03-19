В Россию пытались вывезти сигареты на 900 тысяч гривен (ВИДЕО)

Партию контрабандных сигарет иностранного производства перехватили пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией.
Незаконный багаж правоохранители обнаружили, когда повторно осмотрели грузовой автомобиль «МАН», уже прошедший таможенное оформление.
Автомобиль украинской регистрации следовал на выезд с территории Украины.
Сигареты «Marbet» без акцизных марок были спрятаны в специально изготовленном тайнике в двойном днище.
На данный момент 26 000 пачек сигарет и транспортное средство изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Общая сумма оценки составляет более 900 000 гривен.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: