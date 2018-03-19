Главная Новости Криминал и происшествия В Россию пытались вывезти сигареты на 900 тысяч гривен (ВИДЕО)
19.03.2018  10:29   

В Россию пытались вывезти сигареты на 900 тысяч гривен (ВИДЕО)

Партию контрабандных сигарет иностранного производства перехватили пограничники Харьковского отряда совместно с представителями СБУ в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией.


// Госпогранслужба

Незаконный багаж правоохранители обнаружили, когда повторно осмотрели грузовой автомобиль «МАН», уже прошедший таможенное оформление.

Автомобиль украинской регистрации следовал на выезд с территории Украины.

Сигареты «Marbet» без акцизных марок были спрятаны в специально изготовленном тайнике в двойном днище.

На данный момент 26 000 пачек сигарет и транспортное средство изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Общая сумма оценки составляет более 900 000 гривен.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, сигареты, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 Криминал и происшествия В гаражном кооперативе торговали элитным алкоголем 01.03 Криминал и происшествия Автомобиль с химическими веществами задержали на границе с Россией (ФОТО) 20.02 Криминал и происшествия Харьковские таможенники помешали вывозу из Украины орденов и медалей
 
 

Видео

Американцы готовы помочь Харькову создать Ситуационный Центр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 