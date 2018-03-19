19.03.2018 12:16

На Харьковщине изъяли пистолет времен Второй мировой войны

Во время проведения обыска в гараже 48-летнего жителя села Колонтаев полицейские нашли пистолет «Наган» времен Второй Мировой войны.



ГУНП

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Мужчина пояснил, что оружие он нашел почти год назад в оврагах возле села, когда искал металлолом.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.