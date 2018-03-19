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19.03.2018  12:16   

На Харьковщине изъяли пистолет времен Второй мировой войны

Во время проведения обыска в гараже 48-летнего жителя села Колонтаев полицейские нашли пистолет «Наган» времен Второй Мировой войны.


ГУНП
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.
 
Мужчина пояснил, что оружие он нашел почти год назад в оврагах возле села, когда искал металлолом.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пистолет, харьков
 
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