На Харьковщине изъяли пистолет времен Второй мировой войны

Во время проведения обыска в гараже 48-летнего жителя села Колонтаев полицейские нашли пистолет «Наган» времен Второй Мировой войны.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: