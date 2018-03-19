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19.03.2018  12:46   

На Салтовке парень пытался прыгнуть с крыши многоэтажки

18 марта патрульные спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством.


Патрульная полиция

О намерениях парня полицейским рассказали местные жители. Прибыв на вызов, на крыше многоэтажки правоохранители увидели парня с собакой. Патрульные немедленно начали пеговоры, в ходе которых 27-летний харьковчанин рассказал, что ему надоело жить, поэтому он решил прыгнуть с крыши.

К счастью, полицейским удалось отговорить парня от самоубийства. После чего его госпитализировали в больницу.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  самоубийство, харьков
 
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