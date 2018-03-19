На Салтовке парень пытался прыгнуть с крыши многоэтажки

18 марта патрульные спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством.
О намерениях парня полицейским рассказали местные жители. Прибыв на вызов, на крыше многоэтажки правоохранители увидели парня с собакой. Патрульные немедленно начали пеговоры, в ходе которых 27-летний харьковчанин рассказал, что ему надоело жить, поэтому он решил прыгнуть с крыши.
К счастью, полицейским удалось отговорить парня от самоубийства. После чего его госпитализировали в больницу.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: