19.03.2018 12:46

На Салтовке парень пытался прыгнуть с крыши многоэтажки

18 марта патрульные спасли парня, который хотел покончить жизнь самоубийством.



Патрульная полиция

О намерениях парня полицейским рассказали местные жители. Прибыв на вызов, на крыше многоэтажки правоохранители увидели парня с собакой. Патрульные немедленно начали пеговоры, в ходе которых 27-летний харьковчанин рассказал, что ему надоело жить, поэтому он решил прыгнуть с крыши.

К счастью, полицейским удалось отговорить парня от самоубийства. После чего его госпитализировали в больницу.