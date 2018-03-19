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19.03.2018  14:15   

В Харькове пьяный гость чуть не убил хозяина дома

В совершении преступления полицейские подозревают 39-летнего мужчину.


Корреспондент
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 
 
В полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Харькова в тяжелом состоянии госпитализировали 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья.
 
Установлено, что потерпевший употреблял алкоголь с малознакомым мужчиной по месту своего проживания. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватил кухонный нож и ударил хозяина в область грудной клетки.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нож, харьков, убийство
 
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