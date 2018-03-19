19.03.2018 14:15

В Харькове пьяный гость чуть не убил хозяина дома

В совершении преступления полицейские подозревают 39-летнего мужчину.



Корреспондент

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одну из больниц Харькова в тяжелом состоянии госпитализировали 37-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья.

Установлено, что потерпевший употреблял алкоголь с малознакомым мужчиной по месту своего проживания. Между ними возникла ссора, в ходе которой гость схватил кухонный нож и ударил хозяина в область грудной клетки.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.