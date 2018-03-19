На Московском проспекте ограбили киоск

Полицейские задержали возможного грабителя.
Около семи часов утра 19 марта полицейские получили сообщение о нeзаконном проникнeнии в киоск на Московском проспекте. По словам очeвидцев, неизвестный мужчина разбил боковое стекло и проник в киоск.
Прибывшие на место партульные задержалт вожможного грабителя. Они вызвали оперативником, которым и передали задержанного.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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