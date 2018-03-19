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19.03.2018  16:00   

На Московском проспекте ограбили киоск

Полицейские задержали возможного грабителя.


// Патрульная полиция

Около семи часов утра 19 марта полицейские получили сообщение о нeзаконном проникнeнии в киоск на Московском проспекте. По словам очeвидцев, неизвестный мужчина разбил боковое стекло и проник в киоск.

Прибывшие на место партульные задержалт вожможного грабителя. Они вызвали оперативником, которым и передали задержанного.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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