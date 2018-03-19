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19.03.2018  16:30   

На Салтовской линии метро девушка бросилась под поезд

Инцидент произошел около половины второго дня 19 марта.


// metro.kharkov.ua

22-летняя девушка спрыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, сообщили в харьковском подземке.

Машинист успел затормозить и девушке не получила травм. Ее отвезли в психиатрическую больницу на осмотр.

График движения поездов не был нарушен.

Тэги:  попал под поезд, метро, харьков
 
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