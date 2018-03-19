На Салтовской линии метро девушка бросилась под поезд

Инцидент произошел около половины второго дня 19 марта.
22-летняя девушка спрыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, сообщили в харьковском подземке.
Машинист успел затормозить и девушке не получила травм. Ее отвезли в психиатрическую больницу на осмотр.
График движения поездов не был нарушен.
Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: