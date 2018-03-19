Пожарные по автолестнице лезли на восьмой этаж, чтобы спасти 81-летнего мужчину

Мужчина получил отравление угарным газом и ожоги лица.
Около часа дня 19 марта бойцов ГСЧС вызвали на пожар в 9-ти этажном доме по улице Шевченко, 301.
Огнеборцев вызввали соседи, которые почувствовали дым из квартиры на восьмом этаже.
Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры валил густой черный дым. По автолестнице пожарные за считанные минуты попали на балкон и дальше в дом.
Там они увидели, что в одной из комнат горели домашние вещи примерно на площади 15 кв.м. В соседней задымленной комнате они нашли хозяина дома, мужчину 1937 года рождения.
Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. По словам медиков, мужчина получил отравление угарным газом и ожоги лица. Пострадавшего госпитализировали во 2-ю больницу Харькова.
Причина пожара устанавливается.
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Неделя начнется пасмурной погодой. Ожидается сильный снег, метель, ближе к вечеру осадки должны прекратиться. На дорогах гололедица.
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