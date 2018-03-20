20.03.2018 08:49

Пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, протаранил полицейскую машину: пострадали копы (ФОТО)

Водителя задержали на месте второго ДТП.



// Патрульная полиция

Около восьми часов вечера 19 марта произошла авария на улице Шевченко. Водитель ВАЗ-21099 совершил столкновение с автомобилeм Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия. В этом ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford Ecosport.



Патрульные начали преследовать нарушителя. Через несколько минут на улице Акадeмика Павлова ВАЗ врезался в служебный автомобиль Toyota Prius.

В результате ДТП пострадали двое полисмeнов, которые находились в служебном авто.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу.



Водителя ВАЗ-21099 задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.



В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.