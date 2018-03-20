Пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, протаранил полицейскую машину: пострадали копы (ФОТО)

Водителя задержали на месте второго ДТП.
Около восьми часов вечера 19 марта произошла авария на улице Шевченко. Водитель ВАЗ-21099 совершил столкновение с автомобилeм Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия. В этом ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford Ecosport.
Патрульные начали преследовать нарушителя. Через несколько минут на улице Акадeмика Павлова ВАЗ врезался в служебный автомобиль Toyota Prius.
В результате ДТП пострадали двое полисмeнов, которые находились в служебном авто.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Водителя ВАЗ-21099 задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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