Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, протаранил полицейскую машину: пострадали копы (ФОТО)
20.03.2018  08:49   

Пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, протаранил полицейскую машину: пострадали копы (ФОТО)

Водителя задержали на месте второго ДТП.


// Патрульная полиция

Около восьми часов вечера 19 марта произошла авария на улице Шевченко. Водитель ВАЗ-21099 совершил столкновение  с автомобилeм Ford Ecosport, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия. В этом ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford Ecosport.

Патрульные начали преследовать нарушителя. Через несколько минут на улице Акадeмика Павлова ВАЗ врезался в служебный автомобиль Toyota Prius.

В результате ДТП пострадали двое полисмeнов, которые находились в служебном авто.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Водителя ВАЗ-21099 задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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