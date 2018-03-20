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20.03.2018  12:10   

На Харьковщине организовали транзит автомобилей из Евросоюза в «ЛНР» (ВИДЕО, ФОТО)

Незаконный «бизнес» пресекли сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО.


// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, во временно оккупированные районы Луганщины. С территории Харьковской области атомобили переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, транзит, лнр, харьков
 
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