20.03.2018 12:10

На Харьковщине организовали транзит автомобилей из Евросоюза в «ЛНР» (ВИДЕО, ФОТО)

Незаконный «бизнес» пресекли сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО.



// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, во временно оккупированные районы Луганщины. С территории Харьковской области атомобили переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".



Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.



Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.



