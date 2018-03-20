Иномарку с неожиданной начинкой задержали на выезде в Россию (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 20 марта В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 20 марта На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.