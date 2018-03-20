Главная Новости Криминал и происшествия Иномарку с неожиданной начинкой задержали на выезде в Россию (ФОТО)
20.03.2018  12:49   

Иномарку с неожиданной начинкой задержали на выезде в Россию (ФОТО)

Контрабандный груз по предварительной информации обнаружили пограничники отдела «Ольховатка» в пункте пропуска «Чугуновка».


// Госпогранслужба

Незаконную «начинку» нашли в автомобиле Opel, на котором 40-летний житель Харьковщины направлялся на выезд из Украины.

В конструктивных полостях транспортного средства обнаружены запчасти к сельхозтехнике техники 36 наименований общим количеством 9623 штук.

Контрабанду изъяли, предварительная сумма оценки товара составила почти 45 000 гривен.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, контрабанда, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Криминал и происшествия В Россию пытались вывезти сигареты на 900 тысяч гривен (ВИДЕО) 15.03 Криминал и происшествия На вокзале служебный пес вынюхал «травку» (ФОТО) 13.03 Криминал и происшествия Иностранец вывозил харьковчанок в бордели Евросоюза
 
 

Видео

Сезоны стали сдвигаться. Март это уже зимний месяц, а сентябрь - практически лето
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 