Иномарку с неожиданной начинкой задержали на выезде в Россию (ФОТО)

Контрабандный груз по предварительной информации обнаружили пограничники отдела «Ольховатка» в пункте пропуска «Чугуновка».
Незаконную «начинку» нашли в автомобиле Opel, на котором 40-летний житель Харьковщины направлялся на выезд из Украины.
В конструктивных полостях транспортного средства обнаружены запчасти к сельхозтехнике техники 36 наименований общим количеством 9623 штук.
Контрабанду изъяли, предварительная сумма оценки товара составила почти 45 000 гривен.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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