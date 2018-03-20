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20.03.2018  14:15   

На Харьковщине мужчина продавал наркотики в общежитии

На протяжении нескольких месяцев 27-летний парень в общежитии продал мужчине свертки с психотропным веществом PVP.


ГУНП
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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