20.03.2018 14:15

На Харьковщине мужчина продавал наркотики в общежитии

На протяжении нескольких месяцев 27-летний парень в общежитии продал мужчине свертки с психотропным веществом PVP.



ГУНП

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.