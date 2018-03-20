20.03.2018 13:55

Курсант ХНУВД задержал вора, ожидая автобус

Курсант 2 курса факультета № 2 (уголовной полиции) Харьковского национального университета внутренних дел Дмитрий Микрюков проявил героизм, предотвратив ограбление.



Полиция Харьковщины

Сначала парень подумал, что это два приятеля, и младший из них поддерживает старшего по возрасту. Однако, внимательно присмотревшись, заметил, что молодой человек крадет из кармана телефон. Дмитрий схватил вора за руку и предложил вернуть украденную вещь, однако вор бросил телефон на землю и попытался убежать на другую сторону улицы, угрожая парню стеклянным горлышком разбитой бутылки.

Юноша, со словами: «Стой, полиция!», Бросился догонять преступника. В это время мимо проезжал наряд патрульной полиции. «Мы увидели, как, маневрируя в транспортном потоке, один человек пытался перебежать на другую сторону проспекта. Его догонял молодой парень, который жестами просил нас о помощи, - вспоминает полицейский Управление патрульной службы в Харьковской области Департамента патрульной службы Николай Приступа. - Они забежали в подземный переход метрополитена. Припарковав автомобиль, мы последовали за ними. Юноша, который впоследствии представился нам курсантом Харьковского национального университета внутренних дел, догнал мужчину и повалил его на землю. Подозреваемый в краже был задержан ».

Вместе с патрульным нарядом полиции курсант помог доставить в Основянский отдел полиции потерпевшего и задержанного. Как оказалось, вор был ранее судим и находится под административным надзором. Также во время обыска при нем было найден нож. Дело занесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как отметил курсант Дмитрий Микрюков, отреагировав на нарушения, он даже не задумывался над тем, что вор был старшим по возрасту, выше и сильнее, он просто хотел помочь человеку, который был не в состоянии себя защитить.

Случаи, когда курсанты университета помогают гражданам в различных жизненных ситуациях, - не редкость. Такие поступки будущих полицейских является свидетельством их неравнодушия и готовности прийти на помощь в любое время.

«Воспитанию не только профессиональных, но и личностных качеств будущих полицейских мы уделяем в университете большое внимание, - говорит ректор университета генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. - Наши курсанты постоянно привлекаются к охране общественного порядка в составе Харьковского гарнизона полиции. Приятно, что парень не растерялся, проявил инициативу, мужество, надлежащую физическую подготовку, ведь хотел задержать преступника и шансов убежать ему не дал. Дмитрий Микрюков будет обязательно поощрен, ведь такие поступки является хорошим примером для других ».