Серийного похитителя лифтового оборудования задержали в Харькове

Следователи Основянского отдела полиции установили, что на счету подозреваемого 15 краж лифтового оборудования и проводов из кабельных канализаций.
В полицию начали обращаться представители предприятий с заявлениями о кражах. Сотрудники отдела начали розыскные мероприятия. В результате полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину.
Во время досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник проникал на коммунальные объекты и похищал лифтовое оборудование, провода и прочее имущество.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
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