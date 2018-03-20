20.03.2018 14:03

Серийного похитителя лифтового оборудования задержали в Харькове

Следователи Основянского отдела полиции установили, что на счету подозреваемого 15 краж лифтового оборудования и проводов из кабельных канализаций.



// Нацполиция

В полицию начали обращаться представители предприятий с заявлениями о кражах. Сотрудники отдела начали розыскные мероприятия. В результате полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого 42-летнего мужчину.



Во время досудебного расследования выяснилось, что злоумышленник проникал на коммунальные объекты и похищал лифтовое оборудование, провода и прочее имущество.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.